Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2182 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.19%.

La cotización en el mercado del Dólar canadiense muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.46% y en el último año acumula una caída de -6.83%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense presentó sesgo bajista: 6 caídas y 4 avances, sin jornadas estables; comenzó con dos retrocesos, tuvo un breve repunte a mitad de periodo y cerró con dos descensos.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, que se sitúa en 3.03%, es significativamente menor que su volatilidad anual de 6.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, dado que el dato de 2 indica un aumento en su valor en consecutivos. Esto sugiere una recuperación y optimismo en el mercado canadiense.

Comparado con la tendencia de -1, que es un número positivo, esta situación refleja una confianza creciente entre los inversores, lo que podría abrir oportunidades para el crecimiento económico en el país.

Sin embargo, es importante monitorizar factores económicos que puedan influir en esta tendencia a futuro.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.