La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 24 de abril de 2026 en México es de 20.34 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda subió Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.39 pesos y un mínimo de 20.36 pesos. En la última semana, la cotización del euro cayó un 5.80% y en el último año acumuló un descenso del 7.84%, evidenciando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia alcista moderada, con 6 subidas y 4 caídas, un impulso a mitad del periodo y cierre en avance. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 3.13%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 8.23%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que están fortaleciendo la moneda europea. En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar una mayor confianza en la economía de la zona euro. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.