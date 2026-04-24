El dólar canadiense presenta una cotización de 12.71 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 24 de abril de 2026, cifras que reflejan que En relación al precio del día anterior, la moneda subió Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.73 pesos y un mínimo de 12.72 pesos. En la última semana, el Dólar canadiense registró una leve subida de 0.35%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.29%. Tras un inicio con retroceso, el Dólar canadiense encadenó seis jornadas al alza, sufrió una leve corrección y cerró con dos nuevos avances, dejando un balance claramente positivo en los últimos 10 días. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es de 3.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 8.30%. Hoy, el Dólar canadiense muestra una tendencia positiva tras un incremento en su cotización durante los últimos dos días. Este aumento en comparación con días anteriores indica un fortalecimiento del dólar frente a otras monedas. La tendencia positiva sugiere un clima económico favorable que podría estar favoreciendo su valorización frente a otras divisas. Sin embargo, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en esta dinámica futura. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.