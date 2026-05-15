El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Chiapas a las 21.45 horas este jueves, 14 de mayo de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 14 km al sur de Mapastepec, con una profundidad de 96.2 kilómetros, latitud de 15.312° y una longitud de -92.876°. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. Autoridades de protección civil informan que, durante un sismo, se debe agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Mantenga la calma y refúgiese junto a muros firmes o bajo un mueble resistente hasta que pase. Tras el movimiento, evacúe por rutas señalizadas sin correr y revise posibles fugas de gas o daños eléctricos. Siga canales oficiales, tenga a mano botiquín y linterna y comuníquese por mensajes de texto para no saturar las líneas.