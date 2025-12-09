En esta noticia Mayor aceptación

La iniciativa de los reguladores financieros mexicanos para modificar el esquema de comisiones y modernizar los pagos digitales abre la puerta a mayor interoperabilidad e inclusión en el sistema, afirmó Ramiro Nández, director de usuarios de Mercado Pago.

Explicó que la empresa ya trabaja con las autoridades para que los cambios realmente se traduzcan en beneficios para comercios y usuarios, aunque todavía no se han definido las ventajas puntuales.

“Reconocemos el espíritu de esa iniciativa; entendemos que busca más interoperabilidad, más inclusión y menos barreras para la digitalización de los pagos”, señaló.

Recordó que Mercado Pago opera “desde ambos lados”, como emisor de tarjetas y participante relevante en adquirencia, y que mantendrán una colaboración estrecha con el regulador durante todo el proceso.

La canasta o tamaño del mercado es enorme. La plataforma de pagos y digitalización Antom, usada en OXXO Pay, refiere que en México, el negocio de adquirencia mueve cientos de miles de millones de dólares al año en pagos con tarjeta, dentro de un mercado total de tarjetas y pagos que se estima generó unos u$d 215,000 millones de dólares en 2024 en pagos con tarjeta.

De acuerdo con Nández, aún es temprano para detallar impactos de las regulaciones, pero existe comunicación constante con las autoridades.

Mayor aceptación

El Proyecto de Disposiciones para Redes de Medios de Disposición, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México pusieron en consulta, plantea una reconfiguración integral del marco operativo con miras a ampliar la aceptación de pagos con tarjeta en el país.

El objetivo es mejorar las condiciones para impulsar su uso y, al mismo tiempo, reducir la dependencia del efectivo.

Este impulso regulatorio ocurre en un contexto de avance en la inclusión financiera. A nivel nacional, el porcentaje de personas con al menos un producto financiero cuenta de ahorro, crédito, seguro o Afore subió de 68.4% en 2015 a 76.5% en 2024, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024. En 2024, 72.8% de las mujeres y 80.9% de los hombres tenían acceso a alguno de estos productos.

El uso de tarjetas y de transferencias electrónicas también creció. El mayor avance ocurrió en las transferencias o pagos por celular para compras superiores a MXN $500, con un aumento de 4.8 puntos porcentuales respecto a 2021. Entre quienes tienen una cuenta de ahorro formal, el uso de apps móviles para consultas o movimientos pasó de 54.3% en 2021 a 69.1% en 2024, mientras que el uso de cajeros automáticos y sucursales cayó 16.8 y 5 puntos porcentuales, respectivamente.

Vale la pena destacar que, de acuerdo con un reporte de Worldpay sobre las prácticas de pagos de diversos mercados, en México si bien entre 60% y 70% de todos los pagos se realizan en efectivo, el valor de estos representa apenas 38%. Es decir, el máximo valor de los pagos es por medio de tarjetas y otros medios digitales.