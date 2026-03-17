El sector manufacturero presenta resultados mixtos en el país, pues mientras industrias como la de fabricación de computadoras se mantiene en una senda de sólido crecimiento, sectores como el automotriz o el textil ven su actividad disminuir y su plantilla reducirse. El Inegi señaló que el indicador de personal ocupado en la manufactura mostró una contracción anual de 2.52%, lo que representó 35 meses consecutivos a la baja. Los datos del organismo señalan que el sector más afectado es el de la fabricación de equipo de transporte (-6.19%), seguido por la fabricación de maquinaria y equipo (-5.11%). Mientras tanto, la contracción en la fabricación de insumos textiles y acabado de textiles se ubicó en 4.00%, y en la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, fue de 3.73%. Para las industrias metálicas básicas el empleo se contrajo 3.53% anual. De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, el deterioro del empleo manufacturero en México se debe al incremento en los costos laborales, una cautela en el gasto de las empresas ante el deterioro de las expectativas económicas, a lo que se suma el deterioro del ambiente de negocios en México ante mayor incertidumbre jurídica y la imposición de aranceles en Estados Unidos. El Inegi reportó que los únicos subsectores con crecimiento en el empleo fueron el de la fabricación de computadoras (2.51%), industria de las bebidas y del tabaco (0.60%) y fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (0.18%). “Destaca el crecimiento en el subsector de equipo de computación, pues las exportaciones de equipo de cómputo hacia Estados Unidos han dado impulso a las exportaciones totales de México, ya que se están cobrando aranceles bajos a esos productos”, dijo la especialista. De acuerdo con datos publicados por Estados Unidos, correspondientes a enero de 2026, las exportaciones de México a Estados Unidos de máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos, registraron un crecimiento anual de 88.15%, pagando un arancel a enero de 0.09%, añadió Siller Pagaza. “Esto contrasta fuertemente con las exportaciones de automóviles tipo turismo, que cayeron 31.49%, pagando un arancel a enero de 15.33%”, dijo.