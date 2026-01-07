Por tipo de unidad, los automóviles particulares representaron 57% de los robos registrados. Foto: Freepik

En esta noticia Recuperación y horarios, los puntos críticos del delito

Durante el periodo de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, en México se registraron 60,148 robos de vehículos asegurados, lo que representó una disminución de 4.5% frente al mismo periodo previo, según datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA). Pese a la baja, el delito mantuvo un componente crítico de violencia, ya que 58% de los robos se cometieron con este agravante.

En promedio, 165 vehículos asegurados fueron robados cada día en el país.

El Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Guanajuato concentraron la mayor incidencia. Casos como Sinaloa destacaron por su nivel de riesgo, al registrar que 85% de los robos ocurrieron con violencia, mientras que en la Ciudad de México el indicador fue de 35%, pese a su alta concentración vehicular.

Recuperación y horarios, los puntos críticos del delito

A escala nacional, el porcentaje de recuperación de unidades robadas se ubicó en 42%, lo que significó una ligera disminución respecto al periodo anterior.

La recuperación permaneció especialmente baja en entidades como Veracruz y Baja California, donde se mantuvo por debajo de 30%, de acuerdo con cifras de OCRA.

Por tipo de unidad, los automóviles particulares representaron 57% de los robos registrados, seguidos por pickups con 21%, motocicletas con 13% y equipo pesado con 9%.

En cuanto a los momentos de mayor riesgo, el Centro Estadístico de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indicó que la madrugada fue el horario con mayor incidencia, con 856,822 robos, seguida por la mañana con 281,504, y la noche con 262,571.

La tarde fue el periodo con menor número de casos, al registrar 222,739 robos.

Respecto a los días de la semana, martes, miércoles y jueves concentraron la mayor cantidad de robos, mientras que los fines de semana presentaron una disminución en la incidencia del delito.

En este contexto, Zurich Seguros reiteró la relevancia de asegurar los vehículos y fortalecer las acciones de prevención, localización y recuperación, mediante alianzas tecnológicas y coberturas integrales, en un entorno que continuó representando riesgos elevados para personas y empresas en México.