Este jueves, 23 de abril de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.7181 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.29%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.73 pesos y un mínimo de 12.68 pesos. En la última semana, el Dólar canadiense avanzó 1.02%, mientras que en el último año retrocedió -7.02%, indicando una leve recuperación reciente dentro de una tendencia anual aún negativa. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en la mayoría de los días. sin embargo, se registraron algunas caídas que podrían indicar cierta volatilidad en el mercado. en general, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento fluctuante pero con una inclinación positiva en el valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 3.18%, es menor que la volatilidad anual de 8.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense hoy presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2. En comparación con los días anteriores, se ha observado un aumento constante en su valor, lo que refleja un interés creciente por parte de los inversores. Este fortalecimiento del Dólar canadiense puede ser atribuido a factores como un aumento en los precios de los commodities y una estabilidad económica en la región. En resumen, la tendencia positiva sugiere un panorama optimista para la moneda en el corto plazo. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.