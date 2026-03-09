El tipo de cambio tocó un máximo de 17.9370 pesos por dólar en las primeras operaciones de este 8 de marzo en el mercado asiático, nivel que representó una depreciación de 0.72%, respecto al cierre de la jornada del viernes, de acuerdo con datos de Bloomberg. El debilitamiento de la moneda mexicana se generó ante la escalda en la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, minutos después la divisa recortó parte de las pérdidas y cotizaba en 17.9282 pesos por dólar, en la jornada, el tipo de cambio también registró un mínimo de 17.8568 pesos por billete verde. El aumento en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han presionado el precio del petróleo que superó la barrera de los u$s100 por barril -como lo estimó Barclays la semana pasada-. Solo en siete días, el precio del crudo acumuló un incremento de 30%. Los nuevos niveles en el precio del petróleo han alertado de nuevas presiones inflacionarias y, en paralelo, que la Reserva Federal de Estados Unidos tenga que modificar la política monetaria. “Las alzas en los precios de energéticos van a presionar a la inflación. Con esto, la Fed no podrá recortar su tasa de interés. Banco de México tampoco debería recortar la tasa”, escribió Gabriela Siller, economista en Jefe de Banco Base. En las operaciones del domingo, el precio del WTI repuntó 17.7% a u$s106.94, en tanto que el Brent incrementó 16.6% a u$s107.7 por barril (Ciudad de México 4:57 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. La escalada en el conflicto entre EE.UU e Israel contra Iran detonaron la suspensión del suministro del crudo ante ataques en el estrecho de Ormuz, ruta por donde pasa cerca del 20% del consumo global. La depreciación del peso mexicano fue resultado de la escalada en el índice dólar que borró las pérdidas del año y se ubicó en los 99.47 puntos, niveles observados en diciembre de 2025, de acuerdo con datos de Bloomberg. Analistas explican que el petróleo y el dólar están fungiendo como doble activo de refugio, lo que ha elevado su precio y niveles. Analistas de Banorte explicaron en una nota que, de persistir la volatilidad y las tensiones, el tipo de cambio podría llegar a los niveles de 200 días, hacia los 18.30 pesos por unidad.