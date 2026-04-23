La cotización del euro alcanzó los MXN 20.35 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 23 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.06% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En el mercado del Euro, la última semana mostró un ligero avance del 0.13%, aunque en el último año la cotización acumula una caída del -7.90%. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro presentó una clara tendencia alcista: 7 jornadas al alza y 3 a la baja, con dos rachas de subidas que mitigaron los retrocesos; el sesgo sigue siendo positivo con correcciones breves. La volatilidad económica de la última semana del euro es del 2.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual ha sido del 8.24%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, reflejada en un dato de 1 que se presenta como positivo. Comparado con los días pasados, el Euro ha incrementado su valor, generando expectativas favorables en el mercado. La jornada ha sido marcada por un crecimiento continuo en su cotización, consolidando así una tendencia alentadora. Este incremento bien podría significar una mayor confianza en la economía europea a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear la situación para determinar si este crecimiento se sostendrá en el futuro cercano. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.