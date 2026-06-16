Liverpool busca aumentar sus 6.4 millones de tarjetahabientes abriendo su scope hacia los jóvenes de la Generación Z

Con 6.4 millones de tarjetahabientes, Liverpool busca ampliar este número abriendo su alcance hacia los jóvenes de la Generación Z, muchos de los cuales están recientemente entrando al mercado financiero. En alianza con Visa, el retailer mexicano está lanzando una tarjeta de crédito totalmente digital.

El retailer, cuya historia data de 1847, asegura que actualmente más del 50% de las compras en sus establecimientos y online se realizan con tarjetas Liverpool.

Aunque Liverpool es un emisor no bancario de tarjetas de crédito, se encuentra entre las instituciones que más plásticos han emitido. El líder es BBVA con más de 11.2 millones de tarjetas y le sigue Citibanamex, con más de 9.7 millones de tarjetahabientes, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La cartera de tarjetahabientes de Liverpool es equiparable a la de Nu, el neobanco de origen brasileño que tiene más de 6.6 millones de tarjetas de crédito activas y 15 millones de usuarios, ya que no todos tienen tarjeta de crédito.

La nueva tarjeta de Liverpool opera bajo un esquema de crédito gradual, con líneas prudentes que crecen conforme el usuario demuestra un buen comportamiento de pago, explicó la empresa en un comunicado.

La razón es que la Generación Z está redefiniendo la relación con el dinero. De acuerdo con el estudio Winning Over Gen Zers and Gamers de Visa, este grupo se caracteriza por una mayor conciencia económica, una preferencia por el control del gasto y el ahorro práctico, así como una relación más cautelosa con el crédito tradicional.

A diferencia de generaciones anteriores, los jóvenes priorizan herramientas financieras digitales que les permitan administrar su dinero en tiempo real, con reglas claras, transparencia y experiencias sin fricción.

En América Latina, Visa ha detectado que los jóvenes usan menos crédito y ahorran por fuera de los canales tradicionales, lo que demuestra una mayor cautela y una clara necesidad de orientación financiera práctica.

Los interesados pueden tramitar su tarjeta de manera digital desde la app Liverpool Pocket, emulando los procesos digitales de las fintech sin necesidad de acudir a una tienda física, que ha sido el punto de contacto para conseguir tarjetahabientes. La empresa promete una validación ágil y que los usuarios puedan obtener de inmediato una tarjeta virtual lista para usarse.

Los usuarios pueden solicitar una tarjeta física con tecnología contactless, la cual próximamente tendrá compatibilidad con Apple Pay y Google Pay, alineándose con la preferencia de la Generación Z por pagos rápidos, móviles y seguros, tanto en entornos digitales como físicos.

La tarjeta tiene una oferta que compite con las fintech que están captando a usuarios jóvenes; ofrece cero anualidad de por vida, cashback en comercios participantes, meses sin intereses en establecimientos participantes, acceso a tarjetas de regalo digitales para servicios como Uber, Airbnb, Starbucks, Spotify, entre otros.