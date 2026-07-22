En esta noticia Grupo México confirma conversaciones con Argentina

Grupo México, conglomerado propiedad de Germán Larrea, proyecta que la plataforma de generación eléctrica junto con BlackRock se convertirá en una de las principales del país con una capacidad instalada de 4.5 gigawatts; en paralelo, explora oportunidades de expansión ferroviaria en Brasil y Argentina.

Durante la conferencia con analistas, la minera confirmó que comenzará a consolidar a partir del tercer trimestre la empresa conjunta creada con Saavi Energía, filial de BlackRock, pero donde el conglomerado conservará una participación de 70%.

"Esperamos comenzar a consolidar la nueva compañía durante el tercer trimestre de este año“, mencionaron directivos de Grupo México. La transacción “refuerza nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo y expande significativamente nuestra presencia en el sector eléctrico”.

En abril pasado, Grupo México anunció la alianza con Saavi Energía, operación que le permitirá aumentar su exposición a infraestructura energética, misma que representa cerca del 3% de sus ingresos.

Grupo México confirma conversaciones con Argentina

Por otro lado, la directiva habló de buscar nuevas oportunidades para expandir su división ferroviaria fuera de México y confirmó que mantiene conversaciones sobre activos en Brasil y Argentina.

A inicios de junio, Reuter dio a conocer que Grupo México Transportes USA, subsidiaria estadounidense del conglomerado, había alcanzado un acuerdo con Wabtec para participar en el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística, la principal operadora ferroviaria de Argentina.

Grupo México explicó que Argentina representa un mercado atractivo por el tamaño de su red ferroviaria, aunque estimó que modernizar su infraestructura requeriría inversiones cercanas a u$s3,000 millones, monto que tendría que desplegarse gradualmente durante un periodo de entre cinco y ocho años.

"Brasil y Argentina son mercados suficientemente grandes; incluso podrían ser tan grandes o mayores que el mercado que hoy tenemos en México“, comentó la administración.

No obstante, Grupo México reiteró que cualquier inversión dependerá del marco regulatorio y de la posibilidad de operar directamente los activos.

En Argentina, la empresa explicó que sigue de cerca el proceso de apertura ferroviaria impulsado por el gobierno y que continuará evaluando oportunidades siempre que las reglas permitan un esquema similar al de Norteamérica, basado en operadores integrados.

“El Gobierno argentino nos ha escuchado, estamos contentos con cómo estamos trabajando y tenemos muchas esperanzas de que las bases sigan por este camino”, mencionaron.

El proyecto impulsado en Argentina forma parte del plan del presidente Javier Milei para reducir la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía y con ello atraer inversión privada a la infraestructura del país.

En Brasil, por su parte, indicó que el entorno regulatorio es más cercano al de México, EE.UU. y Canadá, por lo que existen activos que podrían resultar atractivos “al precio correcto”.

Grupo México también descartó, por ahora, realizar inyecciones de capital a su subsidiaria ferroviaria para financiar una eventual expansión internacional, ya que considera que cuenta con capacidad suficiente para obtener financiamiento mediante deuda bancaria y organismos de desarrollo.