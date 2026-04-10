Este viernes, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Hoy podrías enfrentar una traición o una desilusión por parte de alguien a quien aprecias mucho, incluso podría ser tu pareja o un amor oculto. Una gran expectativa podría desmoronarse de manera sorpresiva, pero es importante que reflexiones si esa persona realmente merecía todo tu amor. Hoy, las personas de Libra tendrán una suerte especial en el amor, ya que la energía cósmica favorecerá las conexiones emocionales. Este día, se sentirán especialmente compatibles con los signos de Acuario, lo que les permitirá disfrutar de momentos románticos y de entendimiento mutuo. Hoy, Libra, podrías experimentar una desilusión en el trabajo debido a la traición de alguien cercano. Es un momento para reflexionar sobre si esa persona realmente merecía tu confianza y apoyo. A pesar de la sorpresa, es fundamental aprender de esta experiencia. Libra debe cuidar su salud manteniendo un equilibrio en su dieta, realizando ejercicio regularmente y gestionando el estrés a través de actividades que le gusten, como la meditación o el yoga. Es importante que preste atención a su bienestar emocional y busque apoyo cuando lo necesite. - Mantén la calma y reflexiona sobre la situación. - Evalúa si la persona realmente merece tu amor. - No te aferres a expectativas poco realistas. Conocer lo que los astros tienen reservado puede ser la clave para tomar decisiones más acertadas en el día a día. La predicción del horóscopo ofrece una guía que invita a explorar las posibilidades que el futuro puede traer, convirtiéndose en un ritual diario que no solo informa, sino que también inspira a vivir con mayor intención.