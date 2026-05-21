Este jueves, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Tauro para este jueves

Si te concentras un poco menos en ti y más en tu familia, ampliarás tu mirada sobre la vida y te sentirás valioso y con fuerza. Ellos te necesitan y te lo demostrarán. Escucha con el corazón y obra guiado por él, apartando el egoísmo de una vez y para siempre.

El horóscopo del día para Tauro (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Tauro tendrá hoy buena fortuna en el amor: los gestos sinceros unirán corazones; la compatibilidad destacada del día es con Virgo.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este jueves?

Tauro, tu suerte en el trabajo crecerá si te concentras menos en ti y más en tu familia: al escuchar con el corazón ganarás perspectiva y fuerza, te sentirás valioso y atraerás apoyos y oportunidades, dejando atrás el egoísmo que bloquea tu progreso.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Tauro debe cuidar su salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada, sueño regular y ejercicio moderado al aire libre. Reducir el estrés con pausas y actividades placenteras le ayudará a mantener su estabilidad y energía.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Tauro

Comparte un momento con tu familia.

Escucha con el corazón antes de hablar.

Elige la generosidad y aparta el ego.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.