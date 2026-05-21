Este jueves, las personas del signoVirgo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor.

Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este jueves

Debes encarar la realidad y no ignorar lo que está ocurriendo en el trabajo con un colega que se muestra excesivamente ambicioso. Es alguien con una actitud tóxica y no está cumpliendo sus responsabilidades de forma honesta. Establece límites.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy Virgo tendrá buena fortuna en el amor: la comunicación será fluida y los gestos sinceros acercarán corazones; la mayor compatibilidad se dará con Tauro, signo con el que reinarán la calma y la confianza.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este jueves?

Virgo, tu suerte en el trabajo mejora cuando encaras la realidad: no ignores al colega excesivamente ambicioso que actúa de forma deshonesta; establece límites claros y verás cómo las circunstancias se alinean a tu favor.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo cuida su salud con rutinas ordenadas: dieta balanceada, hidratación, sueño regular, ejercicio moderado y pausas para relajarse; evitar el perfeccionismo y realizar chequeos preventivos protege su bienestar.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Virgo

Encarar la realidad con serenidad y foco en hechos. Documenta tareas y acuerdos con tu colega. Establece límites claros y comunica tus expectativas.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.