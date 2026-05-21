La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta jueves, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este jueves

Sentirás una gran satisfacción al ver cómo tu trabajo creativo va tomando forma gracias a tu compromiso y a tu empeño por no caer en la pereza ni en la rutina mecánica. En poco tiempo podrían otorgarte algún premio o reconocimiento. Compártelo.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo brillará en el amor: tu carisma abrirá puertas y una conversación casual puede volverse especial. La compatibilidad del día favorece a Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este jueves?

Leo, la suerte en el trabajo te acompaña: sentirás gran satisfacción al ver tu creatividad tomar forma gracias a tu compromiso y a no caer en la pereza ni en la rutina; en poco tiempo podrías recibir un premio o reconocimiento. Compártelo.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibradamente, haciendo ejercicio regular, hidratándose, gestionando el estrés y acudiendo a chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

Empieza con una tarea creativa prioritaria. Elimina distracciones y rompe la rutina. Comparte un avance y mantén el compromiso.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.