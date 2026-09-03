Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 4 de septiembre de 2026 a San Moisés profeta y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Moisés profeta?

San Moisés fue un profeta divinamente elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la opresión en Egipto. Su misión consistió en guiar a los israelitas hacia la tierra prometida, un acto que marcó el inicio de una nueva vida para ellos. La figura de Moisés es central en la historia del pueblo elegido, ya que representa la esperanza y la libertad.En su camino, Moisés tuvo un encuentro trascendental en el monte Sinaí, donde Dios se le reveló con la famosa frase: «Yo soy el que soy». Durante esta revelación, Moisés recibió la ley que debía regir la vida del pueblo que había sido escogido por Dios. Estas leyes son fundamentales en la tradición judeocristiana y han guiado la moral y la ética de millones a lo largo de los siglos.Finalmente, San Moisés murió en el monte Nebo, ubicado en la tierra de Moab, a las puertas de la tierra prometida. Su muerte no solo marcó el fin de su vida, sino el cierre de un capítulo crucial en la historia de Israel. A pesar de no haber pisado la tierra prometida, su legado perdura y continúa inspirando a generaciones en su fe y en la búsqueda de justicia.

Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Fuente: narrativas-mx

Todos los santos que se celebran el viernes, 4 de septiembre de 2026

El 4 de septiembre de 2026, los fieles celebrarán a varios santos y beatos, resaltando la figura de San Bonifacio I, papa del siglo V. Su legado como líder espiritual en la iglesia católica sigue vigente y su festividad se recuerda con especial devoción. Además, San Caletrico de Chartres, quien vivió en el siglo VI, también es honrado en esta fecha, reconociendo su aportación a la fe en tiempos difíciles.

Entre los beatos que se celebran se encuentra la Beata Catalina Mattei del siglo XVI, conocida por su vida de oración y servicio, así como el Beato Escipión Jerónimo Brigéat de Lambert del siglo XVIII, cuya dedicación a la comunidad ha dejado una huella perdurable. Además, se recuerda a figuras del siglo XX como el Beato Francisco Sendra Ivars y el Beato José Pascual Carda Saporta, quienes dedicaron sus vidas al testimonio de la fe.

La festividad también incluye a otros santos como San Fredaldo de Mende y Santa Ida de Herzfeld, ambos del siglo IX y Santa Rosalía de Palermo del siglo XII, cuyas vidas y obras siguen inspirando a los creyentes. La conmemoración de estos santos en el mismo día también enfatiza la riqueza de la tradición católica y el legado de aquellos que vivieron su fe de manera ejemplar.

La oración para San Moisés profeta:

Glorioso San Moisés, profeta del Altísimo, tú que escuchaste la voz de Dios y guiaste a su pueblo por el desierto; intercede por nosotros para que, fieles a sus mandamientos, caminemos con confianza en medio de las pruebas, amemos la verdad y crezcamos en humildad. Alcánzanos fortaleza para perseverar y una fe ardiente que nos conduzca a la tierra prometida de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.