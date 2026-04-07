Este miércoles, 8 de abril de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Julia Billiart, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,Santa Julia Billiart fue una virgen que fundó el Instituto de Santa María para asegurar la educación de las jóvenes. Santa Julia Billiart fue una virgen y educadora nacida en Namur, Brabante. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con la educación de las jóvenes, lo que la llevó a fundar el Instituto de Santa María. Este instituto se dedicó a proporcionar una formación integral a las mujeres, asegurando que tuvieran acceso a una educación de calidad. Además de su labor educativa, Santa Julia Billiart fue una ferviente propagadora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Su espiritualidad y dedicación a esta devoción se convirtieron en un pilar fundamental de su vida y de la misión de su instituto, inspirando a muchas personas a acercarse a esta práctica religiosa. La vida de Santa Julia Billiart es un ejemplo de entrega y servicio, destacando la importancia de la educación y la fe en la formación de las jóvenes. Su legado perdura a través de las instituciones que fundó y la influencia que tuvo en la vida espiritual y educativa de su tiempo. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de femenino femenino es replicar su fe por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 8 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura de San Flegon, un mártir del siglo I, conocido por su dedicación y fe inquebrantable. Junto a él, se conmemora a San Herodión, también del siglo I, quien es recordado por su labor en la propagación del cristianismo en los primeros años de la Iglesia.Entre los beatos, se encuentra Domingo del Santísimo Sacramento Iturrate, del siglo XX, cuya vida estuvo marcada por su compromiso con la educación y la espiritualidad. Asimismo, el Beato Clemente de Auximo, del siglo XIII, es honrado por su labor pastoral y su dedicación a la comunidad cristiana en su tiempo.La celebración también incluye a San Dionisio de Alejandría, un destacado obispo del siglo III y a San Agabo, profeta del siglo I, cuyas enseñanzas han perdurado a lo largo de los siglos. Además, se recuerda a San Amancio de Como, del siglo V y al Beato Julián de San Agustín, del siglo XVII, quienes han dejado un legado espiritual significativo en la historia de la Iglesia.