La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo relevante que limita las facultades de los municipios sobre viviendas deshabitadas, al establecer que no pueden ocuparlas, rentarlas ni cederlas a terceros, aun cuando se encuentren abandonadas. La decisión del máximo tribunal surgió tras invalidar disposiciones del reglamento del municipio de Hermosillo. El fallo fija un precedente de alcance nacional en materia de propiedad privada y límites del poder local. Este criterio deriva de una controversia constitucional en la que se cuestionó una norma municipal que permitía a las autoridades intervenir inmuebles sin contar con sustento legal suficiente. El máximo tribunal concluyó que los gobiernos municipales no tienen atribuciones para disponer de bienes privados, incluso si los inmuebles están desocupados. En concreto, el Pleno llegó a las siguientes conclusiones: La SCJN consideró que este tipo de acciones vulnera el derecho de propiedad y rebasa las facultades legales de los municipios. La resolución fue clara: ninguna autoridad local puede apropiarse, administrar o autorizar el uso de viviendas privadas por el simple hecho de que estén deshabitadas. Esto incluye medidas como: De acuerdo con la Corte, permitir estas prácticas contraviene los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección a la propiedad privada. La SCJN concluyó que el ayuntamiento de Hermosillo invadió facultades exclusivas del Congreso de Sonora, que es la instancia competente para legislar sobre posesión, uso y regulación de bienes particulares. El ministro encargado del proyecto sostuvo que el municipio excedió su capacidad reglamentaria al crear mecanismos que, en los hechos, permitían disponer de propiedades privadas. Además, el fallo advierte que normas de este tipo podrían abrir la puerta a ocupaciones sin indemnización, afectando a personas en condiciones de vulnerabilidad. Aunque la Corte Suprema limitó esta atribución, los gobiernos locales aún cuentan con herramientas para atender el problema de las casas abandonadas. Entre las acciones permitidas se encuentran: Sin embargo, ninguna de estas medidas puede traducirse en despojo, uso o aprovechamiento del inmueble.