Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Lidia de Schiedam que se recuerda cada 14 de abril. Santa Lidia de Schiedam es reconocida como la patrona de los enfermos crónicos, aquellos que buscan aprovechar su larga enfermedad para redimir sus pecados. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, pero también por una profunda fe y un deseo de conversión, tanto personal como de quienes la rodeaban. El reconocimiento de su santidad por parte de Roma resalta su capacidad para soportar el dolor con una paciencia heroica. Este aspecto de su vida la convierte en un símbolo de esperanza y fortaleza para aquellos que enfrentan enfermedades prolongadas, inspirándolos a encontrar un propósito en su sufrimiento. Además, Santa Lidia es vista como un modelo a seguir para los pecadores, ya que su vida y su ejemplo demuestran que es posible buscar la redención y alcanzar un gran premio en el cielo, incluso en medio de las adversidades. Su legado perdura como un faro de luz para los que luchan con enfermedades crónicas. Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a esta santa es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 14 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando figuras de diferentes siglos que han dejado una huella en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra San Benito de Avignon, un destacado religioso del siglo XII, conocido por su vida de austeridad y dedicación a la fe. También se conmemora a San Bernardo de Tiron, otro santo del siglo XII, famoso por su labor en la reforma monástica.Además, el día será especial para recordar a San Juan de Montemarano, un santo del siglo XI y a San Frontón, que vivió en el siglo IV. Ambos son venerados por su compromiso con la evangelización y su ejemplo de vida cristiana. La celebración también incluye a San Lamberto de Lyon, un santo del siglo VII y a Santa Tomáide, del siglo V, quienes son reconocidos por su devoción y contribuciones a la fe.Por último, la festividad del 14 de abril también honra a la Beata Isabel Calduch Rovira y a San Pedro González Telmo, un santo del siglo XIII. Estos santos y beatos son recordados por su legado espiritual y su influencia en la vida de los creyentes, haciendo de esta fecha un momento significativo en el calendario litúrgico.