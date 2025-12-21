La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este domingo, 21 de diciembre de 2025 a San Pedro Canisio y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Pedro Canisio (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Pedro Canisio?

San Pedro Canisio fue un destacado sacerdote y teólogo jesuita del siglo XVI, conocido por su labor en la Contrarreforma. Nació en 1521 en Nimega, Países Bajos y se unió a la Compañía de Jesús, donde se convirtió en uno de los principales defensores de la fe católica frente a la Reforma protestante. Su trabajo incluyó la fundación de colegios y la promoción de la educación religiosa.Además de su labor educativa, San Pedro Canisio fue un prolífico escritor. Sus obras más conocidas incluyen catecismos y tratados teológicos que buscaban fortalecer la fe católica entre los fieles. Su enfoque en la catequesis ayudó a revitalizar la práctica religiosa en regiones afectadas por la reforma protestante, convirtiéndose en un pilar de la educación católica en Europa.San Pedro Canisio fue canonizado en 1622 y es considerado uno de los santos patronos de los catequistas. Su legado perdura en la Iglesia Católica, donde se le recuerda por su dedicación a la enseñanza y su compromiso con la fe, siendo un ejemplo de fervor y devoción en tiempos de crisis religiosa.

Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el domingo, 21 de diciembre de 2025

El 21 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura del Beato Domingo Spadafora, quien vivió en el siglo XVI. Este beato es recordado por su dedicación a la vida religiosa y su labor en la evangelización, dejando un legado espiritual que perdura hasta nuestros días.

Además, se conmemora al Beato Pedro Friedhofen, conocido por su compromiso con los más necesitados y su trabajo en la fundación de comunidades religiosas. Su vida es un ejemplo de servicio y entrega, inspirando a muchos a seguir su camino de fe y caridad.

Entre los santos que se celebran también se encuentran San Temístocles, San Miqueas profeta, San Anastasio mártir, San Festo y San Severino obispo. Cada uno de ellos aporta una rica historia de fe y sacrificio, recordando a los fieles la importancia de la devoción y la perseverancia en la vida cristiana.

La oración para San Pedro Canisio:

Oración a San Pedro Canisio: "Oh San Pedro Canisio, intercede por nosotros para que seamos fervientes en la fe y en la defensa de la verdad."