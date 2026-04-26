La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta domingo, aquellos nacidos bajo el signo de Capricornio tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Hoy los astros estarán de tu lado y lo notarás en una jornada más grata y afortunada, tanto en lo material y laboral como en tu vida personal. Te sentirás más optimista y tendrás más suerte al encarar las situaciones. Hoy Capricornio tendrá buena suerte en el amor, con oportunidades de acercamiento y gestos sinceros; su mayor compatibilidad será con Tauro. Capricornio, hoy los astros estarán de tu lado en el trabajo: te espera una jornada grata y afortunada en lo laboral y material. Te sentirás más optimista y tendrás más suerte al encarar tareas y decisiones. Capricornio cuida su salud equilibrando su disciplina con descanso: prioriza buen sueño, alimentación sencilla y ejercicio regular para compensar el exceso de trabajo. Haz pausas, hidrátate y programa chequeos preventivos para mantener energía y estabilidad. Prioriza una meta y actúa hoy. Busca apoyo clave y pide lo que necesitas. Celebra tus avances y cuida tu energía. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.