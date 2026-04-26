La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta domingo, aquellos nacidos bajo el signo de Acuario tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Deberías empezar a dar más importancia a ciertos asuntos que aún pones en duda. Es posible que hoy recibas alguna evidencia que, de algún modo, te haga ver la realidad con mayor claridad. A veces sospechas en exceso de circunstancias o de personas que no tienen intención de perjudicarte. Hoy, Acuario, tendrás buena suerte en el amor: las conversaciones fluirán si te muestras auténtico y evitas prisas durante el día. Compatibilidad especial con Géminis. La suerte laboral de Acuario mejora si das más importancia a lo que aún dudas; hoy podrías recibir señales que aclaren la realidad. Confía más y sospecha menos: así se abrirán oportunidades. Acuario, cuida tu salud equilibrando tu mente inquieta con hábitos constantes: hidrátate bien, duerme a horas regulares y haz ejercicio que te motive (en grupo o en agua); baja el estrés con respiración y pausas digitales para mantener tu energía y creatividad en armonía. Da prioridad a los asuntos de los que aún dudas. Observa la evidencia de hoy con mente abierta. Modera la sospecha hacia personas y circunstancias. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.