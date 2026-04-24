Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este sábado, 25 de abril de 2026 a San Marcos evangelista y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Marcos evangelista fue un destacado figura del cristianismo primitivo y uno de los cuatro evangelistas que conforman el canon del Nuevo Testamento. Originalmente, siguió a San Pablo en Jerusalén en su labor apostólica, ayudando a la expansión de la fe cristiana en sus inicios. Su cercanía con los apóstoles marcó fundamentalmente su trayectoria y contribución a la iglesia primitiva. Posteriormente, San Marcos se unió a San Pedro, quien lo consideraba como un hijo espiritual. Esta relación cercana le permitió recibir enseñanzas directas y profundizar en los fundamentos de la fe y el mensaje de Jesucristo, lo que más tarde se reflejó en su escritura. Su evangelio, considerado el más antiguo, se dice que recoge las catequesis que Pedro compartió con los romanos, proporcionando así una visión valiosa y accesible de la vida y obra de Jesús. Además de su labor como evangelista, se le atribuye la fundación de la Iglesia de Alejandría en el siglo I, lo que consolidó su importancia en la historia del cristianismo. San Marcos dejó una huella indeleble a través de su evangelio y su trabajo misionero y su figura es celebrada el 25 de abril, fecha de su festividad en el calendario litúrgico. Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo El 25 de abril de 2026, la comunidad católica celebra la festividad de varios santos y beatos que han dejado una huella importante en la historia de la Iglesia. Entre ellos se destaca al Beato Bonifacio Valperga del siglo XIII, reconocido por su dedicación y servicio a la fe, así como a San Clarencio del siglo VII, conocido por su vida austera y devoción al cristianismo. Además, se conmemora a Santo Erminio del siglo VIII, quien es recordado por su labor evangelizadora y a San Esteban de Antioquía del siglo V, uno de los primeros mártires cristianos. También se rinde homenaje a San Febadio del siglo IV, un santo de gran veneración, junto con Santa Franca del siglo XIII, cuyas obras de caridad continúan inspirando a muchos. La celebración incluye igualmente a Beato Juan Piamarta, conocido por su trabajo educativo y social, así como a San Pasícrates del siglo IV y a San Pedro de Betancur del siglo XVII, ambos ejemplos de fe y dedicación. Por último, se recuerda a los beatos Roberto Anderton y Guillermo Marsden del siglo XVI, quienes también contribuyeron al fortalecimiento de la fe en su tiempo.