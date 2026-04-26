Este domingo, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoEscorpio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Aunque te critiquen, prefieres hacer lo que te nace y mantener tu autenticidad y hoy eso se notará especialmente en cómo te muestras. No confiarás en las opiniones de los demás y te guiarás por tu propio criterio en todo. Hoy, Escorpio irradia magnetismo en el amor: las conexiones fluyen y una conversación sincera fortalecerá vínculos. La mayor compatibilidad del día es con Cáncer; sigue tu intuición y evita dramatismos. Escorpio: hoy la suerte en el trabajo te favorece cuando sigues tu instinto; aunque te critiquen, tu autenticidad se notará y te guiará a decisiones acertadas sin depender de opiniones ajenas. Escorpio cuida su salud equilibrando su intensidad con descanso y ejercicio moderado, gestionando el estrés, hidratándose bien y realizando chequeos periódicos para mantener su energía y emociones en armonía. Elige tu prioridad y síguela. Muéstrate tal cual eres. Decide con tu criterio y revisa al final. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.