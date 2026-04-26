Este domingo, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Tal vez te toque atender a un pariente que no atraviesa su mejor momento. En algún punto podrías impacientarte si no recuerdas que ahora no está tan claro de mente como en otras ocasiones. Procura ser comprensivo y tolerante y pasa por alto sus equivocaciones. Él lo merece. Hoy, Tauro disfruta de una racha dulce en el amor: pequeños gestos y palabras sinceras acercan corazones. Compatibilidad destacada con Cáncer, ideal para crear confianza y calidez. Tauro: hoy la suerte laboral te favorece si eres paciente y comprensivo; al pasar por alto fallos ajenos, surgirán oportunidades. Tauro cuida su salud priorizando rutinas constantes: alimentación equilibrada, descanso suficiente y ejercicios suaves como caminar o yoga; evita excesos, hidrátate bien y busca la naturaleza para reducir el estrés. Respira antes de contestar. Recuerda que hoy no está tan claro de mente. Pasa por alto sus errores y sé comprensivo. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.