Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Jorge que se recuerda cada 23 de abril. San Jorge, conocido como mártir de Capadocia, es una figura venerada en diversas culturas y regiones del mundo. Su historia ha trascendido fronteras, convirtiéndolo en el patrón de lugares como el Reino Unido, Cataluña y Aragón, donde es conocido con diferentes nombres, como George, Jordi y Chordi, respectivamente. La leyenda más famosa asociada a San Jorge narra cómo enfrentó y mató a un dragón que amenazaba a una ciudad. Este acto heroico no solo le valió la admiración de los habitantes, sino que también simboliza la lucha del bien contra el mal, convirtiéndolo en un ícono de valentía y sacrificio. La figura de San Jorge ha sido representada en el arte y la literatura a lo largo de los siglos y su festividad se celebra en varias partes del mundo. Su legado perdura, inspirando a generaciones con su historia de coraje y protección, especialmente en el contexto de la defensa de los inocentes. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de Masculino Masculino es replicar su fe por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 23 de abril de 2026, se conmemoran varios santos y beatos en el calendario litúrgico. Entre ellos, destaca la Beata Teresa María de la Cruz Menetti, quien vivió en el siglo XX y es recordada por su dedicación a la vida religiosa y su labor en la educación. Su legado continúa inspirando a muchas personas en la actualidad.Asimismo, se celebra a San Adalberto de Praga, un importante misionero del siglo X que jugó un papel crucial en la evangelización de Europa Central. Su valentía y compromiso con la fe lo han convertido en un modelo a seguir para los cristianos, especialmente en la región de Bohemia.Por otro lado, el día también rinde homenaje a San Marolo de Milán, un santo del siglo V y a la Beata María Gabriela Sagheddu, conocida por su vida de oración y sacrificio. Además, se recuerda al Beato Egidio de Asís, del siglo XIII y a la Beata Elena Valentini, del siglo XV, así como a San Gerardo de Toul, del siglo X, quienes han dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia.