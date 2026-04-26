La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Las personas que nacieron bajo el signo de Sagitario este domingo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. No permitas que una persona nociva se meta en tu vida privada, aunque sea un familiar o alguien de tu familia política. Tus decisiones te pertenecen y nadie más debe manipularte. Corta por lo sano. Hoy Sagitario irradiará entusiasmo y atraerá conexiones genuinas; una charla espontánea puede encender chispas y mejorar la suerte en el amor. La compatibilidad del día favorece especialmente a Aries, con quien fluirá la química y la iniciativa compartida. Sagitario, tu suerte laboral mejora al poner límites: evita influencias tóxicas, decide por ti y corta toda manipulación; así se abren oportunidades y se afianzan tus logros. Para Sagitario, lo ideal es ejercicio moderado y constante, alimentación equilibrada, buena hidratación y descanso; evita excesos y planifica pausas para gestionar el estrés sin descuidar tu espíritu aventurero. Establece límites y comunícalos con calma. Decide por ti y protege tu privacidad. Si hay manipulación, corta por lo sano. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.