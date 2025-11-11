La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este martes, 11 de noviembre de 2025 a San Martín de Tours y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Martín de Tours?

San Martín de Tours nació en Sabaria, en Panonia (Hungría) alrededor del año 316. Es famoso por el relato en el que, montando su caballo y cubierto con su manto de guardia imperial, se encontró con un pobre que temblaba de frío. Con un gesto generoso, cortó su manto y le dio la mitad al necesitado, un acto que simboliza su compasión y caridad.

Una noche, San Martín tuvo un sueño en el que vio a Jesús envuelto en la parte de su manto que había dado al pobre, lo que reforzó su vocación y compromiso con la fe. A los 18 años, recibió el bautismo y, tras un tiempo como eremita, fundó dos monasterios: el de Ligugé y el de Marmoutier, que se convirtieron en centros de vida monástica y espiritual.

Más tarde, fue elegido obispo de Tours, donde transformó la diócesis durante sus 27 años de vida episcopal, destacándose por su amor hacia los pobres y necesitados. San Martín de Tours es considerado el primer santo no mártir con fiesta litúrgica y su legado perdura como símbolo de generosidad y servicio a los demás.

Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el martes, 11 de noviembre de 2025

El 11 de noviembre de 2025, se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando la figura de San Menas de Egipto, un mártir del siglo IV conocido por su devoción y milagros. Su festividad es un momento de reflexión para los fieles que veneran su legado y buscan inspiración en su vida de fe.

Otro santo que se conmemora en esta fecha es San Teodoro el Estudita, un monje del siglo IX que promovió la vida monástica y la defensa de la ortodoxia cristiana. Su influencia en la espiritualidad de la época sigue siendo relevante para muchos creyentes en la actualidad.

Además, se recuerda a San Bartolomé el Joven de Rossano, un santo del siglo XI y a la Beata Alicia Kotowska, del siglo XX, entre otros. La diversidad de santos celebrados en este día refleja la rica tradición de la Iglesia y la importancia de cada uno en la historia del cristianismo.

La oración para San Martín de Tours:

San Martín de Tours, ruega por nosotros.

