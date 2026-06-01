La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Leo este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este lunes

Quisieras que algunas cosas volvieran a ser como antes, pero eso ya no se puede, así que lo mejor es que aprendas a disfrutar de lo que tienes ahora, del presente, que puede ser muy bueno si le sacas partido. Hoy alguien te lo hará ver con claridad.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy Leo goza de buena fortuna en el amor; tu calidez atraerá encuentros emocionantes y gestos sinceros. Compatibilidad del día: Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este lunes?

Leo, tu suerte en el trabajo mejora si dejas la nostalgia atrás y aprovechas el presente; hoy alguien te hará ver con claridad una oportunidad que, si la tomas, puede rendirte frutos.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con alimentación equilibrada, ejercicio regular, buena hidratación y sueño suficiente; además, gestionar el estrés, limitar alcohol y tabaco y hacerse chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

Acepta que el pasado no vuelve. Aprovecha el presente. Escucha a quien hoy te dará claridad.

En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.