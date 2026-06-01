Este lunes, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoAcuario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Acuario para este lunes

Cometerás un error grave con tu pareja y, si actúas con sinceridad, no tendrás más remedio que admitir tu equivocación; para lograrlo, deberás controlar ese orgullo que tan a menudo te perjudica. La reconciliación valdrá la pena, pero es importante que aprendas la lección.

El horóscopo del día para Acuario (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Acuario, según el horóscopo?

Acuario tendrá hoy un toque de suerte en el amor: las conversaciones fluirán y una chispa puede surgir de forma natural. La mejor compatibilidad del día será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Acuario este lunes?

Acuario, en el trabajo podrías equivocarte, pero si actúas con sinceridad y dominas el orgullo, admitirlo facilitará la reconciliación con colegas; esa lección impulsará tu suerte laboral y tu progreso.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Acuario

Acuario cuida su salud priorizando el descanso, hidratándose bien, moviéndose a diario y equilibrando su vida social con momentos de silencio y respiración consciente.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Acuario

Admite tu error con sinceridad. Controla el orgullo antes de hablar. Busca la reconciliación y aprende la lección.

En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.