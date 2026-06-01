Este lunes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este lunes

Si no logras encontrar la salida a un conflicto familiar con tus padres, hermanos o hijos, considera acudir a un profesional que pueda ayudarte a resolverlo. Si hoy alguien te hace esta propuesta, acéptala sin prejuicios ni resistencias innecesarias. Es una oportunidad que se abre.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy, Libra tendrá buena suerte en el amor: el diálogo será claro y afectuoso y hallará su mayor compatibilidad del día con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este lunes?

Libra, en el trabajo la suerte te acompaña: si hoy recibes una propuesta, acéptala sin prejuicios ni resistencias; es una oportunidad que se abre.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Para Libra, cuidar su salud implica mantener el equilibrio: alimentación variada, actividad moderada, buen descanso, hidratación y pausas para reducir el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Comunica con respeto y escucha activa. Si te proponen apoyo profesional, acéptalo sin prejuicios. Da hoy un paso concreto hacia la solución.

En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.