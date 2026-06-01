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Este lunes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este lunes

Si no logras encontrar la salida a un conflicto familiar con tus padres, hermanos o hijos, considera acudir a un profesional que pueda ayudarte a resolverlo. Si hoy alguien te hace esta propuesta, acéptala sin prejuicios ni resistencias innecesarias. Es una oportunidad que se abre.

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El horóscopo del día para Libra (foto: Pexels).
El horóscopo del día para Libra (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy, Libra tendrá buena suerte en el amor: el diálogo será claro y afectuoso y hallará su mayor compatibilidad del día con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este lunes?

Libra, en el trabajo la suerte te acompaña: si hoy recibes una propuesta, acéptala sin prejuicios ni resistencias; es una oportunidad que se abre.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Para Libra, cuidar su salud implica mantener el equilibrio: alimentación variada, actividad moderada, buen descanso, hidratación y pausas para reducir el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Comunica con respeto y escucha activa. Si te proponen apoyo profesional, acéptalo sin prejuicios. Da hoy un paso concreto hacia la solución.

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En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.