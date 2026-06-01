La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta lunes, aquellos nacidos bajo el signo de Virgo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este lunes

No te precipites, por muchas ganas que tengas, en contactar a esa persona que te atrae y con la que quieres quedar. Quizá dejar pasar un tiempo haga que te extrañe y te aprecie más. A veces, lo que cuesta conseguir resulta más valioso para algunos.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy, Virgo, el amor fluye con serenidad y oportunidades de acercamiento; una conversación franca traerá seguridad. Tu mayor compatibilidad del día es con Tauro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este lunes?

Virgo, tu suerte en el trabajo mejora si no te precipitas: evita contactar de inmediato a esa persona clave y permite que el tiempo haga que te valore; a veces, lo que cuesta conseguir es más valioso y trae mejores oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo se beneficia de rutinas claras: comer simple y con fibra, hidratarse bien, dormir a horario y moverse a diario. Gestionar el perfeccionismo con pausas y respiración reduce el estrés y los chequeos preventivos ayudan a mantener el equilibrio.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Virgo

Espera un poco antes de escribirle. Enfócate en tus planes hoy. Recuerda que la paciencia aumenta tu valor.

En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.