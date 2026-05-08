Este viernes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Hoy tu intuición estará despierta y tu mente, muy aguda para responder a quien intente ponerte en un aprieto, quizá de índole intelectual. Será un reto que superarás con creces y te hará sentir muy bien. Procura divertirte más y no le des vueltas a lo que no sea importante. Tauro, hoy el amor fluye con serenidad y habrá buenas oportunidades para fortalecer vínculos. Tu compatibilidad destacada del día es con Virgo, ideal para armonía y apoyo mutuo. Tauro, hoy tu intuición estará despierta y tu mente muy aguda en el trabajo: sortearás sin problema cualquier aprieto intelectual, te sentirás muy bien; diviértete más y no le des vueltas a lo que no sea importante. Tauro cuida su salud con rutinas estables: dieta equilibrada sin excesos, sueño reparador y ejercicio constante que relaje cuello y espalda. Hidrátate, reduce el estrés con contacto con la naturaleza y realiza chequeos periódicos. Confía en tu intuición. Acepta el reto mental. Disfruta y suelta lo irrelevante. En un entorno cambiante, la consulta diaria del horóscopo se consolida como un hábito útil para anticipar escenarios y tomar mejores decisiones, una lectura breve que, cada mañana, orienta el rumbo personal.