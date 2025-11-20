En esta noticia
La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.
Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este jueves, 20 de noviembre de 2025 a San Edmundo rey y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.
¿Quién fue San Edmundo rey?
San Edmundo fue un rey de los anglos del Este que comenzó su reinado a la temprana edad de quince años, en el año 855. Su liderazgo se desarrolló en un contexto de conflictos y tensiones con los invasores daneses, quienes buscaban expandir su dominio en la región.
Durante su cautiverio a manos de los daneses, San Edmundo enfrentó una dura prueba de fe. Le ofrecieron la posibilidad de renunciar a su religión, pero él se mantuvo firme en sus creencias, demostrando una gran fortaleza y determinación ante la adversidad.
Como consecuencia de su negativa a abandonar su fe, San Edmundo fue sometido a torturas extremas, siendo azotado y finalmente asesinado a flechazos en el año 870. Su martirio lo convirtió en un símbolo de resistencia y devoción y es venerado como santo en la tradición cristiana.
Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.
Todos los santos que se celebran el jueves, 20 de noviembre de 2025
El 20 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a San Octavio de Turín y San Adventor de Turín, ambos del siglo III. Estos santos son venerados por su dedicación y fe y su legado perdura en la tradición cristiana. La celebración de su día es una oportunidad para recordar sus vidas y enseñanzas.Además, se conmemora a San Ampelo, mártir y a San Bernwardo de Hildesheim, del siglo XI, quienes también son figuras importantes en la historia de la iglesia. San Nerses y San Octaviano, cuyas contribuciones a la fe son reconocidas, se suman a la lista de santos que serán honrados en esta fecha.Por último, la Beata María Fortunata Viti, del siglo XX y otros santos como San Solútor de Turín, San Basilio de Antioquía y San Teonesto de Verceli, del siglo IV, también serán recordados. La celebración de estos santos en el mismo día resalta la rica herencia espiritual de la iglesia y la diversidad de sus mártires y beatos a lo largo de los siglos.
La oración para San Edmundo rey:
San Edmundo, rey y mártir, ruega por nosotros.
San Edmundo, rey y mártir, ruega por nosotros.