Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personas beatificada por el Papa, como a San Dámaso I papa que se recuerda cada 11 de diciembre.

¿Quién fue San Dámaso I papa?

San Dámaso I fue un papa de origen hispano que desempeñó un papel crucial en la defensa de la fe cristiana durante un periodo de grandes desafíos. Su liderazgo se destacó por la convocatoria de numerosos sínodos, donde se abordaron cuestiones relacionadas con la fe de Nicea, enfrentando cismas y herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia.

Además de su labor en la defensa doctrinal, San Dámaso I también es conocido por su impulso a la traducción de las escrituras sagradas al latín. En este contexto, procuró que san Jerónimo, un destacado erudito de la época, llevara a cabo esta importante tarea, lo que resultó en la creación de la Vulgata, una versión que se convertiría en fundamental para la Iglesia occidental.

San Dámaso I también mostró un profundo respeto por los mártires cristianos, dedicando tiempo y recursos a venerar sus sepulcros. Adornó estos lugares sagrados con inscripciones que honraban su memoria, lo que refleja su compromiso con la tradición y la espiritualidad de la comunidad cristiana de su tiempo.

Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el jueves, 11 de diciembre de 2025

El 11 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra el Beato Francisco Lippi, un religioso del siglo XIII conocido por su dedicación y servicio a la fe. Su vida es un ejemplo de devoción y compromiso con los valores cristianos.Asimismo, se conmemora al Beato Arturo Bell, un destacado beato del siglo XVII que se destacó por su labor pastoral y su entrega a la evangelización. Su legado perdura en la memoria de aquellos que buscan inspiración en su vida y enseñanzas. También se recuerda al Beato Jerónimo Ranuzzi, del siglo XV, cuya vida estuvo marcada por la búsqueda de la santidad y el servicio a los demás.Por último, el 11 de diciembre también es un día para honrar a San Daniel Estilita, un santo del siglo V que vivió en una columna como forma de penitencia y dedicación a Dios. Junto a él, se celebra al Beato Hugolino Magalotti, del siglo XIV, quien es recordado por su profunda espiritualidad y su contribución a la vida religiosa. Estos santos y beatos son un recordatorio de la rica tradición de fe que la Iglesia católica celebra en esta fecha.

La oración para San Dámaso I papa:

San Dámaso I, ruega por nosotros.

San Dámaso I, ruega por nosotros.