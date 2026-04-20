Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este martes, 21 de abril de 2026 a San Anselmo de Canterbury y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Anselmo de Canterbury fue un destacado obispo y doctor de la Iglesia, conocido por su profunda dedicación a la fe y la enseñanza. Nació en Aosta y se convirtió en monje y abad del monasterio de Bec, ubicado en Normandía. En este monasterio, se dedicó a guiar a sus hermanos en la búsqueda de la perfección espiritual y en la comprensión de la fe, promoviendo un camino de vida centrado en Dios. Su labor en el monasterio de Bec lo llevó a ser reconocido por su sabiduría y liderazgo, lo que eventualmente lo condujo a ser promovido a la sede de Canterbury, en Inglaterra. En este nuevo rol, San Anselmo se enfrentó a numerosos desafíos, ya que trabajó incansablemente por la libertad de la Iglesia, defendiendo su autonomía frente a las presiones externas. A pesar de las dificultades y los destierros que sufrió a lo largo de su vida, San Anselmo mantuvo su compromiso con la fe y la enseñanza. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, siendo recordado como un ferviente defensor de la libertad religiosa y un pensador influyente en la teología cristiana. Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 21 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Apolonio, un filósofo del siglo II, conocido por su sabiduría y contribuciones al pensamiento cristiano. Su legado perdura en la enseñanza y la reflexión espiritual, inspirando a muchos a lo largo de los siglos. Entre los santos conmemorados se encuentra San Aristo de Alejandría, un mártir que vivió en tiempos de persecución. Su valentía y fe inquebrantable son recordadas por los fieles, quienes ven en su ejemplo un modelo de resistencia ante la adversidad. Además, se celebran los beatos Bartolomé Cerveri, del siglo XV y Juan Saziari, del siglo XIV, así como San Conrado de Parzham Birndorfer, del siglo XIX, San Romás Adame, del siglo XX y San Maelrubo, del siglo VIII. Cada uno de estos santos aporta una rica historia de devoción y servicio a la comunidad cristiana, siendo recordados en este día especial.