El organismo gubernamental encargado de la gestión de la Megalópolis(CAMe) aplicó la iniciativa Hoy No Circula con la finalidad de reducir la contaminación y aumentar la pureza del ambiente en la capital mexicana y en los municipios más importantes del área metropolitana. Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana. Los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este lunes, 20 de abril de 2026 son los siguientes: En contraste, según la Secretaría del Medio Ambiente, los automóviles con matrícula foránea no podrán circular de acuerdo con el último dígito de la placa y, además, tampoco tendrán permiso para andar de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana. El Ejecutivo Mexicano señaló que aquellos conductores que tengan necesidades médicas, estén transportando a personas necesitadas de asistencia o estén atendiendo situaciones de emergencia podrán solicitar ser excluidos del programa y circular sin restricciones. Los papeles que serán necesarios entregar para llevar a cabo el proceso que permite el desplazamiento son los siguientes: A pesar de que el trámite debe tramitarse de forma presencial, las personas que no puedan ir en persona deberán enviar a un apoderado con una carta que especifique el permiso firmada por dos testigos. Es este caso se deberá adjuntar las identificaciones de de quienes la suscriben.