La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este jueves, 26 de febrero de 2026 a San Alejandro y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Alejandro, conocido también como Álex o Alexandre, fue un destacado obispo de Alejandría. Su figura es recordada por su fervor y dedicación a la fe cristiana, lo que lo llevó a ser elegido como sucesor de san Pedro en la sede alejandrina. Su liderazgo espiritual fue fundamental en un periodo de grandes desafíos para la iglesia. Una de las características más notables de San Alejandro fue su firme oposición a la herejía de Arrio, un presbítero que promovía ideas contrarias a la doctrina cristiana. San Alejandro defendió la ortodoxia y se convirtió en un baluarte contra las enseñanzas que amenazaban la unidad de la fe cristiana en su tiempo. Su legado perdura en la historia de la iglesia, no solo por su papel como obispo, sino también por su compromiso con la verdad y la defensa de la fe. San Alejandro es recordado como un líder que supo guiar a su comunidad en momentos de confusión y controversia, reafirmando los principios fundamentales del cristianismo. Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 26 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Andrés de Florencia, un mártir del siglo I conocido por su dedicación y fe inquebrantable. Su legado perdura en la tradición cristiana, siendo recordado por su vida de servicio y sacrificio.Asimismo, se conmemora al Beato Roberto Drury, un religioso del siglo XVII que dedicó su vida a la evangelización y al cuidado de los más necesitados. Su beatificación resalta la importancia de la caridad y la entrega en la vida cristiana, inspirando a muchos a seguir su ejemplo.Entre los santos que se celebran también se encuentran San Víctor, eremita del siglo VII y San Faustiniano de Bolonia, del siglo IV, quienes vivieron en épocas de gran fervor religioso. Además, se recuerda a Santa Paula Montal Fornés, una figura del siglo XIX que fundó una congregación dedicada a la educación y el bienestar social, dejando una huella significativa en la historia de la Iglesia.