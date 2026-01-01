Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este jueves, 1 de enero de 2026 a Emmanuel, nombre del Mesías y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Emmanuel, nombre del Mesías (foto: Pixabay).

¿Quién fue Emmanuel, nombre del Mesías?

Emmanuel es un nombre que significa "Dios con nosotros" y se refiere al Mesías en la tradición cristiana. Este nombre se menciona en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías, donde se profetiza el nacimiento de un niño que será un signo de la presencia divina entre su pueblo. La figura de Emmanuel es central en la creencia de que Dios se hizo humano para redimir a la humanidad.

En el Nuevo Testamento, el nombre Emmanuel se asocia directamente con Jesucristo, quien es considerado el cumplimiento de la profecía de Isaías. Su nacimiento, según los evangelios, es un momento clave en la historia de la salvación, ya que representa la llegada de Dios a la tierra en forma humana. Esta encarnación es vista como un acto de amor y misericordia hacia la humanidad.

La figura de Emmanuel no solo es importante en el contexto religioso, sino que también ha influido en la cultura y el arte a lo largo de los siglos. Su nombre evoca esperanza y la promesa de la presencia divina en la vida de las personas. En la celebración de la Navidad, por ejemplo, se recuerda el significado de Emmanuel como un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros.

Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Santoral del día | Emmanuel, nombre del Mesías (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 1 de enero de 2026

El 1 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando figuras de diferentes siglos. Entre ellos se encuentra el Beato Hugolino, anacoreta del siglo XIV, conocido por su vida de oración y retiro, así como San Guillermo, abad de San Beningno de Dijon del siglo XI, quien dedicó su vida a la vida monástica y la enseñanza.También se conmemoran beatos del siglo XVIII como Juan Lego y José María Tomasi, quienes dejaron un legado de fe y servicio. Además, el Beato Valentín Paquay y el Beato Segismundo Gorazdowski, ambos del siglo XX, son recordados por su dedicación a la caridad y la educación.La celebración incluye a santos de épocas más antiguas, como San Fulgencio, San Frodoberto y San Claro, todos del siglo VII, así como San Eugendo del siglo VI y San Almaquio del siglo IV. La festividad del 1 de enero es una oportunidad para honrar la vida y obra de estos santos que han influido en la historia de la Iglesia.

La oración para Emmanuel, nombre del Mesías:

Oh Emmanuel, Dios con nosotros, ven a salvarnos.