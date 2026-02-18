Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Beato Álvaro de Córdoba que se recuerda cada 19 de febrero. El Beato Álvaro de Córdoba, también conocido como Álvaro de Zamora, fue un destacado presbítero de la Orden de Predicadores en el siglo XV. Nació en la región de Andalucía, España y se hizo famoso por su habilidad para predicar y su profunda contemplación de la Pasión del Señor. Su vida y obra han dejado una huella significativa en la tradición dominicana. Álvaro de Córdoba es recordado especialmente por su estilo de predicación, que combinaba la elocuencia con una profunda espiritualidad. Su enfoque en la Pasión de Cristo lo llevó a ser un referente para muchos fieles, quienes encontraban en sus palabras una fuente de inspiración y reflexión sobre el sufrimiento y la redención. La conmemoración del Beato Álvaro de Córdoba se celebra en Córdoba, donde su legado continúa vivo en la memoria de la comunidad cristiana. Su vida es un ejemplo de dedicación y fervor religioso y su influencia perdura en la práctica de la fe en la región y más allá. Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 19 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando figuras de diferentes siglos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra San Barbado, un santo del siglo VII, conocido por su dedicación y servicio a la fe, así como San Proclo, del siglo X, quien es recordado por su labor pastoral.Asimismo, se conmemora a San Mansueto de Milán, también del siglo VII, un obispo venerado por su compromiso con la evangelización. Otros santos notables en esta fecha son San Beato de Liébana, del siglo IX y el Beato Conrado de Piacenza Confalonieri, del siglo XIV, quienes han sido ejemplos de vida cristiana y devoción.La celebración también incluye a la Beata Isabel Picenardi del siglo XV, el Beato José Zaplata del siglo XX, Santa Lucía Yi Zhenmei del siglo XIX, San Bonifacio de Lausana del siglo XIII y San Jorge de Vabres del siglo IX. Cada uno de estos santos representa un legado de fe y virtudes que continúan inspirando a los creyentes en la actualidad.