Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Desiderio de Langres que se recuerda cada 23 de mayo.

Santoral del día | San Desiderio de Langres (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Desiderio de Langres?

San Desiderio de Langres fue un obispo que vivió en la Galia Lugdunense durante el siglo IV. Su vida estuvo marcada por su dedicación pastoral y su compromiso con la protección de su comunidad. Se le recuerda por su valentía al enfrentar los peligros que acechaban a su grey, especialmente en tiempos de violencias provocadas por los vándalos.

Su historia más notable se centra en el momento en que, al darse cuenta de que su feligresía estaba siendo vejada, decidió intervenir. San Desiderio no dudó en dirigirse al rey para suplicar por la seguridad y el bienestar de su pueblo. Esta acción valiente, sin embargo, le costó la vida, ya que fue condenado a muerte por el mismo rey al que se había dirigido.

Se dice que San Desiderio se entregó libremente a la muerte, en un acto de sacrificio por las almas que le habían sido confiadas. Su martirio, que se sitúa alrededor del año 355, lo convirtió en un símbolo de fe y protección para muchos y su legado continúa siendo venerado en la tradición cristiana.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

fe por Dios

Santoral del día | San Desiderio de Langres (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 23 de mayo de 2026

El 23 de mayo de 2026 se conmemora la celebración de varios santos importantes en la tradición católica. Entre ellos se encuentra San Efebo de Nápoles, un mártir del siglo IV, cuya vida y sacrificio han inspirado a muchos creyentes a lo largo de los siglos. Su festividad es una oportunidad para recordar su legado y las enseñanzas que dejó.Otra figura destacada que se celebra en esta fecha es San Juan Bautista de Rossi, un santo del siglo XVIII conocido por su labor pastoral y su dedicación a los más desfavorecidos. La vida de San Juan Bautista ha sido un faro de esperanza y caridad y su memoria es honrada en numerosas comunidades católicas.Además, se recuerda a San Miguel de Sinada, del siglo IX y San Eutiquio de Nursia, del siglo V, entre otros santos como San Honorato de Subiaco y San Siagrio, quienes también tienen su festividad el 23 de mayo. Estos santos representan una rica herencia espiritual que continúa inspirando a la fe católica en todo el mundo.

La oración para San Desiderio de Langres:

San Desiderio de Langres, ruega por nosotros.