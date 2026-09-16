La cotización del euro alcanzó los MXN 19.78 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 16 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.02% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Euro subió un 0.68%, pero en el último año cayó un 7.40%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro fue mixta y lateral, con igual número de avances y retrocesos, sin días estables y cerró con sesgo bajista por la caída final.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 3.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 5.34%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 1 es superior a los días pasados, lo que indica un crecimiento en su valor. Esta tendencia se refleja en un aumento constante en el tipo de cambio, beneficiando a quienes realizan transacciones comerciales en esta moneda.

En comparación con días anteriores, la tendencia del Euro se mantiene favorable, lo que sugiere que los mercados están respondiendo bien a factores económicos recientes. Este aumento podría estar impulsado por una mejora en la confianza del consumidor y en las condiciones económicas generales de la Eurozona.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.