La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.33 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 16 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.09% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

El Dólar canadiense subió un 0.43% en la última semana, pero acumula una variación anual del -6.37%, reflejando debilidad a largo plazo pese al repunte reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un comportamiento mixto: debilidad inicial, repuntes intermitentes y un tramo final con tres subidas seguidas, cerrando con impulso alcista pero con balance global neutral y sin jornadas estables.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.58%, que es menor que la volatilidad anual del 6.22%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en relación con los últimos tres días, reflejando un aumento constante en su valor frente a otras divisas. Este cambio ha generado expectativas optimistas entre los inversionistas, quienes ven un volumen creciente de operaciones con la moneda.

La tendencia, al ser positiva, sugiere una recuperación en la confianza económica que podría influir favorablemente en el mercado canadiense en el corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.