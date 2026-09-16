La española Cox reforzará su operación en América Latina con Panamá como nueva sede regional para las Américas, una reorganización que coloca a México entre los mercados estratégicos para la siguiente etapa de expansión del grupo, particularmente en proyectos de infraestructura hídrica y energética.

En esta nueva organización, la dirección corporativa global continúa desde España, donde se mantiene la sede del Grupo y se gestionará la Service Co, mientras que Panamá se convertirá en la plataforma regional para las Américas, desde la que se coordinará el desarrollo y gestión de los principales proyectos e inversiones de la compañía en la región a través de la Asset Co.

Por su parte, en México se mantendrá la gestión de todos los activos del Grupo en el país, uno de los mercados estratégicos para su crecimiento tras la compra de Iberdrola México.

La creación de la sede regional en Panamá se produce en un contexto de fuerte crecimiento de Cox en América Latina. La compañía cuenta con un plan de inversiones previsto superior a los u$s 7,000 millones de dólares en proyectos estratégicos de agua y energía en la región, con el objetivo de impulsar infraestructuras críticas para el desarrollo económico y la resiliencia hídrica y energética de estos mercados.

“La posición geográfica, conectividad y relevancia de Panamá como punto de encuentro para instituciones financieras, organismos multilaterales y compañías internacionales convierten al país en una plataforma estratégica para acompañar el crecimiento de la compañía en la región”, detalló la empresa en un comunicado.

Entre los proyectos estratégicos que acompañan esta nueva etapa de Cox en la región destaca la desaladora de Rosarito, en Baja California, llamada a convertirse en la mayor desaladora para consumo humano de América Latina.

La infraestructura busca atender la creciente presión sobre los recursos hídricos en una de las regiones con mayor estrés hídrico del país, al tiempo que abre a Cox una vía de crecimiento en un mercado donde la demanda de infraestructura para el abastecimiento y el tratamiento de agua gana relevancia.