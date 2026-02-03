Durante el cierre de mercados de este martes, 3 de febrero de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.38, cifra que refleja una variación de la moneda del -1.55% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.54 pesos y un mínimo de 20.51 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.14%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.81%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en varios días, aunque también experimentó algunas caídas. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un predominio de incrementos en su valor.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.40%, es mayor que la volatilidad anual del 9.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento reciente.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor del Euro. Sin embargo, la estabilidad se mantendría si el dato fuera igual a cero.

En resumen, la tendencia actual del Euro refleja un fortalecimiento en su cotización, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio en el corto plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.