Durante el cierre de mercados de este martes, 23 de junio de 2026, el euro alcanzó los MXN 20, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.58% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, el euro subió 0.12%, pero en el último año cayó 7.84%, señalando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia bajista con dos breves rebotes intermedios; cerró ligeramente por debajo del nivel inicial, en un contexto de movimientos alternados y volatilidad moderada.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 4.46%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.65%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante dos días consecutivos. Este crecimiento refleja un fortalecimiento de la moneda en comparación con su situación en días anteriores.

A pesar de la reciente alza, es esencial observar si esta tendencia se mantendrá en el futuro, ya que factores económicos globales podrían influir en su estabilidad.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.