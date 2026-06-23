La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.37 en la sesión de cierre de mercados del martes, 23 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 1.06% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.39 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

El Dólar canadiense mostró un ligero avance semanal de 0.83%, pero en el último año acumula una caída de -7.20%, lo que sugiere una tendencia bajista a mayor plazo pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo bajista: hubo 6 jornadas de retroceso y 4 de avance, con alternancia marcada y sin días planos; aunque cerró con un repunte, la tendencia general fue a la baja.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense se ha situado en 7.05%, lo que es menor que la volatilidad anual del 7.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, siendo 1 = 2. Esto indica que en los últimos días, el valor de la moneda ha estado aumentando de forma constante, lo que es una señal favorable para quienes realizan transacciones en esta divisa. Este cambio es notable en comparación con semanas anteriores, donde la tasa había estado más estable.

La tendencia positiva sugiere una mayor confianza en la economía canadiense, lo que puede alentar la inversión y el consumo. Sin embargo, es importante monitorear futuras fluctuaciones para entender si esta tendencia se mantendrá o si se revertirá.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.