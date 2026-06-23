La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.57 en la sesión de cierre de mercados del martes, 23 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 1.07% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar subió un 2.13%, pero en el último año presenta una variación del -5.81%, lo que sugiere un repunte reciente tras una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, tras tres caídas iniciales, el dólar alternó movimientos y cerró con dos avances consecutivos; no hubo jornadas estables, la volatilidad fue alta y el balance neto resultó neutro.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar es del 6.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.61%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor a 0. En los últimos dos días, hemos observado un incremento constante en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este aumento en la cotización puede estar influenciado por factores económicos favorable en el mercado, lo que genera expectativas de un mayor crecimiento en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.