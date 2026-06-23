La cotizacióndel Peso colombiano este martes 23 de junio en Estados Unidos es de 3,421.47 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.69% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del Peso colombiano muestra debilidad: en la última semana cayó 1.08% y en el último año acumula un descenso de 12.80%, indicando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es del 7.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.28%.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior a los días precedentes. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

Además, la estabilidad en el mercado financiero puede haber contribuido a este repunte, lo que genera expectativas favorables para el futuro de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear la situación económica general, ya que factores externos podrían influir en su trayectoria.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos